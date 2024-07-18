Депутат Аксаков: у россиян не должно быть больше одного льготного кредита

Получение двух и более льготных кредитов наводит на мысли о недобросовестном поведении заемщика. Нормальная практика порядочных граждан — один льготный кредит, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT.

По словам депутата, схем с двумя кредитами быть не должно. Некоторые ушлые россияне воспользовались пробелом в законодательстве и брали несколько заемов. Однако подавляющее число соотечественников себе такого не позволяли.

Отмечается, что ранее некоторые российские банки начали отменять льготную ипотеку по второму или третьему льготному кредиту.

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