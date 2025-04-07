Депутат Аксаков сообщил о возможном падении ключевой ставки до 15% к концу года

Возглавляющий комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что ключевая ставка может снизиться до 15% к концу 2025 года.

Он обосновал этот прогноз сокращением инфляции и изменением геополитической ситуации.

Даже если ставка останется на нынешнем уровне в 21%, Аксаков уверен, что российская экономика продолжит демонстрировать положительные показатели, хотя темпы роста могли бы быть выше при снижении ставки и отмене санкций со стороны США.