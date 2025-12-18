Депутат Аксаков рассказал о планах по лимиту банковских карт на человека

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT рассказал о планируемых изменениях, касающихся количества банковских карт на одного человека. По его словам, обсуждается установление лимита в 20 карт.

Парламентарий пояснил, что такое решение продиктовано практическими соображениями. «Исходя из практики, по статистике, у нас подавляющее число, больше 90% граждан, имеют меньше пяти карт на руках», — отметил он.

При этом правительство предлагало установить лимит в 10 карт, но ЦБ предложил 20.

Аксаков подчеркнул, что такое количество карт позволит семьям удобно управлять финансами, а также участвовать в программах лояльности банков. «Для того чтобы этими программами воспользоваться, они приобретают несколько платежных инструментов», — пояснил депутат.

Обсуждается возможность введения ограничения не через принятие нового закона, а регуляторным решением. Аксаков выразил надежду, что соответствующий нормативный акт появится в ближайшее время.