Депутат Аксаков призвал скорректировать ограничения на финансовые операции

Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с «Ридусом» , что ограничения на финансовые операции, введенные в России для борьбы с мошенниками, нуждаются в корректировке.

Депутат подчеркнул необходимость создания технологической возможности для моментального контакта с клиентом. Это позволит быстро убедиться, что операция проводится им самостоятельно, без вмешательства злоумышленников.

По словам парламентария, смягчение или отмена остальных ограничений на финансовые операции требует тщательного анализа. Необходимо изучить ситуации, когда банки приостанавливают финансовые операции, чтобы понять, насколько их критерии соответствуют реальным случаям влияния мошенников на клиентов.