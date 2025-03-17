Депутат Аксаков поддержал выдачу онлайн-кредитов по биометрии

Законопроект о выдаче кредитов онлайн по биометрическим данным сможет защитить граждан от мошенников. Таким мнением поделился председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам парламентария, предложение необходимо реализовать как можно скорее и отменить ограничения, связанные с размером капитала. Это сократит количество мошеннических займов, уверен депутат.

Уже получено одобрение Центрального банка. Поправки будут рассмотрены Госдумой 18 марта. Если закон примут, взять кредит без согласия человека будет невозможно. Однако, потребуется время на настройку системы и определенные затраты, подчеркнул Аксаков.