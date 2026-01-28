Депутат Аксаков перечислил возможные риски при легализации онлайн-казино в России

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков подчеркнул необходимость тщательного изучения и тестирования программного обеспечения перед возможной легализацией онлайн-казино в России. В беседе с радио Sputnik он отметил, что применение должно осуществляться под строгим контролем.

Аксаков заявил, что существует опасность использования программных методов онлайн-казино для постоянного проигрыша пользователей или привлечения их небольшими выигрышами, после чего люди могут потерять все свои сбережения. Депутат выразил опасения, что без должного регулирования и контроля граждане, склонные к азартным играм, могут растратить все свои средства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать онлайн-казино в России. Предполагаемый налог на такую деятельность составит 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.