Дептранс Москвы сообщил о появлении еще 115 км веломаршрутов с начала года

Российская столица продолжает развивать велосипедную инфраструктуру. С начала 2025 года в городе проложили еще 115 километров велополос и велодорожек. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на Telegram-канал городского департамента транспорта.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что около половины из новых маршрутов разместили на 31 улице города. Теперь общая протяженность велосипедной сети достигла 600 километров.

Новые велополосы появились в Центральном (на улице Александра Невского), Восточном (на Курганской и Хабаровской), Северо-Западном (на Лодочной), Юго-Западном (на Новочеремушкинской), Южном (на улице Садовники) и Западном (на улице Светланова и Университетском проспекте) округах.