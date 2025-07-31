Дептранс Москвы сообщил о появлении еще 115 км веломаршрутов с начала года

Российская столица продолжает развивать велосипедную инфраструктуру. С начала 2025 года в городе проложили еще 115 километров велополос и велодорожек. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на Telegram-канал городского департамента транспорта.
Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что около половины из новых маршрутов разместили на 31 улице города. Теперь общая протяженность велосипедной сети достигла 600 километров.
Новые велополосы появились в Центральном (на улице Александра Невского), Восточном (на Курганской и Хабаровской), Северо-Западном (на Лодочной), Юго-Западном (на Новочеремушкинской), Южном (на улице Садовники) и Западном (на улице Светланова и Университетском проспекте) округах.
Подмосковное мороженое из овечьего молока стали продавать на фудмаркете в Москве
Детскую школу искусств в Люберцах капитально отремонтируют к осени 2025 года
Искажающих информацию в аду повесят за язык: священник объяснил слова о прощении долгов
В Госдуме предложили снизить НДС до 5% на российское детское питание
Еще один незаконный торговый объект демонтировали в Красногорске
«Ответственность несет инспектор». Автоюрист — о наказании за ошибочные штрафы с камер
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте