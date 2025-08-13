Департамент природных ресурсов ЯНАО сообщил, что змей можно встретить только на юге региона

Специалисты департамента природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа перечислили виды змей, обитающих в регионе. Об этом сообщил сайт URA.RU .

В ведомстве уточнили, что в округе живут только гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Эти пресмыкающиеся внесены в Красную книгу Ямала, так как суровый климат региона не слишком пригоден для жизни змей.

«На Ямале змеи выбирают для жизни смешанные леса с полянами, болотистыми участками, зарастающими пожарищами, а также берега рек, озер и ручьев», — отметил RT.

Эксперты добавили, что змей чаще всего встречают на юге региона — в Пуровском и Красноселькупском районах.