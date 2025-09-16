День оружейника отметят в Ижевске 17-19 сентября

Празднование Дня оружейника в Ижевске запланировано на 17-19 сентября. Программа обещает быть насыщенной, сообщил Udm-info.ru .

Торжества начнутся с запуска промышленного форума, где порядка 40 компаний из России представят свои разработки.

В музейно-выставочном комплексе имени М. Т. Калашникова откроется выставка «Город оружейников». Параллельно в ИжГТУ стартует Всероссийский форум студентов оборонных специальностей. А в Театре оперы и балета пройдет встреча предпринимателей под названием «Сделано в Удмуртии».

Для посетителей организуют фотовыставку «Свои в тылу и на фронте», оружейный диктант, городской конкурс по стрельбе из пневматики и музыкальное шоу, добавил RT.