День Комитета по внешним связям провели в Петербурге

Комитет по внешним связям является тем местом, где начинают реализовываться крупные инвестиционные проекты и контракты, заметные для всех жителей Петербурга. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал председатель Смольного Евгений Григорьев.

Напомним, первым председателем комитета был Владимир Путин.

Григорьев отметил, что сейчас город налаживает мосты не только со странами ближнего зарубежья, но и с азиатскими. В числе партнеров Петербурга — Китай, Индия, Вьетнам. Северная столица продолжает расширять сотрудничество с африканскими и латиноамериканскими странами, добавил он.

Во вторник, 10 сентября, в Петербурге на выставке «Мой Петербург» прошел День Комитета по внешним связям.