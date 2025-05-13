Демограф Тимаков: максимальную поддержку нужно ввести при рождении третьего ребенка

ВЦИОМ поделился результатами исследования, которые свидетельствуют о растущем желании россиян иметь много детей. В мечтах люди все чаще склоняются к многодетности, однако эти желания не совпадают с реальной демографической ситуацией в стране, написал сайт kp.ru .

Согласно опросу, среднее ожидаемое и желаемое число детей значительно увеличилось за последние два десятка лет. Если в 2005 году ожидаемое количество детей составляло 1,9, то в 2025 — уже 2,4. Желаемое число выросло еще сильнее: с 2,4 до 3,2. Но на практике ситуация выглядит иначе: суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) упал до минимальной отметки за 17 лет и составил 1,4.

Демограф Владимир Тимаков объясняет разрыв между желаниями и реальностью снижением количества заключаемых браков и возрастанием числа бесплодных пар. К тому же, в обществе растет индивидуализм, который мешает созданию семей. Опрос также показал, что мужчины хотят иметь больше детей, чем женщины.

Как сократить репродуктивный разрыв и сделать мечты реальностью? Владимир Тимаков считает, что максимальную поддержку нужно ввести при рождении третьего ребенка. Это касается размера маткапитала и других видов помощи от государства.