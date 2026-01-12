«Деловой Петербург»: эксперты связали рост цен на ноутбуки с дефицитом памяти

В 2026 году российский рынок ноутбуков переживает непростые времена. Спрос на мощные устройства и онлайн-покупки растет, но покупатели начинают ощущать, что за те же деньги они получают менее выгодные конфигурации. Основной причиной давления на рынок вновь становится дефицит памяти. Руководитель группы закупок «Мобильные решения» Merlion и «Ситилинк» Кирилл Агеев сообщил «Деловому Петербургу» о том, что производители, продавцы и корпоративные заказчики уже закладывают изменения в стратегии закупок и обновления техники.

«Вполне вероятно, что доля ноутбуков с памятью 8 ГБ, которая падала, снова вырастет, особенно в бюджетном сегменте», — привел слова эксперта сайт «Известия».

Гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина связала текущую ситуацию с решениями производителей памяти в предыдущие годы. По ее оценке, массовый рынок ПК оказался в менее приоритетном положении, что привело к росту контрактных цен на DDR4 на 20–35% и ускоренному удорожанию DDR5.

На фоне этих процессов растет доля ноутбуков с распаянной памятью, а выбор конфигураций сокращается. Маркетинг все чаще смещается от объема ОЗУ к энергоэффективности и ИИ-возможностям. Рост стоимости памяти на 30% способен увеличить общую себестоимость устройства на 6–10%, что критично для сегментов с маржой 5–8%.

Параллельно меняется и структура спроса. Руководитель направления «Электроника», Wildberries & Russ Алексей Зайцев сообщил, что продажи ноутбуков на маркетплейсе демонстрируют резкий рост, особенно в бизнес- и игровом сегментах с высоким средним чеком. Однако удорожание комплектующих сильнее всего ударит по недорогим моделям.