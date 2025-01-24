Дело таксиста с поддельными правами передали в суд в Петербурге

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в использовании поддельного водительского удостоверения, написал Piter.TV .

В октябре 2024 года сотрудники департамента безопасности остановили автомобиль JAC J7 возле дома № 29 на Выборгской набережной для проверки документов. Водитель представил фальшивое водительское удостоверение.

Подозреваемый рассказал, что работал таксистом на арендованной машине. Он не смог успешно завершить курс обучения в автошколе и не прошел теоретическую часть экзамена. Несмотря на это, он купил поддельное удостоверение и начал работать таксистом, полагая, что умеет управлять машиной.

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.