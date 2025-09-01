Декоратор Лапшинова посоветовала обустраивать рабочее место школьника у окна

Декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова в разговоре с РИАМО поделилась советами по грамотной организации рабочего места школьника.

«Рабочий стол должен соответствовать росту ребенка, а стул — обеспечивать правильную посадку. Не забывайте, что освещение играет ключевую роль. Лучше всего расположить стол у окна», — привела слова специалиста газета «Петербургский дневник».

Для поддержания порядка следует использовать настольные органайзеры, корзинки и пеналы. Это позволит школьнику быстро находить нужные вещи и экономить время.

Визуальная составляющая тоже важна: мудборды, постеры с вдохновляющими цитатами и другие декоративные элементы создадут приятную атмосферу. Важно учитывать индивидуальные предпочтения ребенка при выборе декоративных элементов, таких как цвет подставки или узор на канцелярии.

«Гирлянда с теплым светом, любимая фигурка или яркая тетрадь — даже такие мелочи влияют на настроение. Главное не перегружать пространство, а создать удобную, понятную и вдохновляющую зону. Такой подход поможет ребенку не просто учиться, а получать от этого процесса удовольствие», — заключила эксперт.