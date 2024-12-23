Декоратор Лапшинова: гирлянды помогут создать новогоднюю атмосферу на даче

Для тех, кто встречает Новый год на даче, важно создать атмосферу праздника и уюта. Рекомендациями по украшению участка поделилась декоратор Юлия Лапшинова в интервью РИАМО.
Специалист предложила добавить в интерьер традиционные элементы, такие как елка и фигурки Деда Мороза. Их можно разбавить оригинальными акцентами, вроде железных дорог и поездов на столе. Особое внимание стоит уделить освещению: гирлянды и свечи создадут уют в доме.
Для украшения участка Лапшинова советует оформить крыльцо и установить елку, возможно, сделанную своими руками из природных материалов. Осветительные приборы вдоль дорожек создадут магическую атмосферу и обеспечат безопасность прогулок.
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