Декоратор Лапшинова: гирлянды помогут создать новогоднюю атмосферу на даче

Для тех, кто встречает Новый год на даче, важно создать атмосферу праздника и уюта. Рекомендациями по украшению участка поделилась декоратор Юлия Лапшинова в интервью РИАМО .

Специалист предложила добавить в интерьер традиционные элементы, такие как елка и фигурки Деда Мороза. Их можно разбавить оригинальными акцентами, вроде железных дорог и поездов на столе. Особое внимание стоит уделить освещению: гирлянды и свечи создадут уют в доме.

Для украшения участка Лапшинова советует оформить крыльцо и установить елку, возможно, сделанную своими руками из природных материалов. Осветительные приборы вдоль дорожек создадут магическую атмосферу и обеспечат безопасность прогулок.