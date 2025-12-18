Декабрь 2025 года станет одним из самых бесснежных в Москве с начала века

Декабрь 2025 года станет одним из самых малоснежных в Москве с начала века. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Любители лыжных, санных и других снежных забав дальше могут не читать», — прокомментировал синоптик.

По его словам, сейчас в столице выпало всего 13 миллиметров осадков, а максимальная высота снежного покрова составляла три сантиметра. Ближайшие осадки ожидаются в воскресенье–понедельник, но, по мнению синоптика, их будет недостаточно.

Он напомнил, что за декабрь 2007 года было всего 14 миллиметров снега, а минимальную высоту покрова — четыре сантиметра — зафиксировали спустя 12 лет.

Ранее коллега Леуса Евгений Тишковец предсказал, что снегопад и морозы все-таки придут в столицу — перед самым Новым годом.