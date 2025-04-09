Дейтинг-сервис Mamba: почти 50% россиян считают, что противоположности притягиваются

Почти половина россиян (46%) уверены, что противоположности действительно притягиваются. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования дейтинг-сервиса Mamba.
Аналитики выявили гендерные различия в отношении к таким романам. Если среди мужчин 49% заявили о положительном опыте общения с непохожей партнершей, то среди женщин этот показатель составил лишь 23%.
Также исследователи выделили наиболее проблемные сочетания характеров. По мнению участников опроса, наибольшие трудности возникают в отношениях между домоседом и любителем вечеринок — 34% женщин и 29% мужчин назвали такой союз неэффективным. Сложности также наблюдаются в парах, где один партнер эмоционален, а другой рационален, что подтвердили 13% опрошенных женщин.
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