Дейтинг-сервис Mamba: мужчины чаще чувствуют себя одинокими

Мужчины чаще, чем женщины, испытывают чувство одиночества и страдают из-за этого. Об этом этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный дейтинг-сервисом Mamba.

Результаты опроса показали, что 77% мужчин и 71% женщин тяготятся своим одиночеством и испытывают из-за него психологический дискомфорт.

Чаще всего люди остаются без пары из-за собственной низкой самооценки. Так ответили 27% мужчин и 18% женщин. Еще популярной причиной одиночества стали завышенные требования к партеру. Это наблюдается у 25% женщин и 5% мужчин.

Наконец, мешает построить отношения тяжелый характер, неудачный опыт в прошлом и банальное отсутствие времени.