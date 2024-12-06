Дейтинг-сервис Mamba: мужчины чаще чувствуют себя одинокими

Мужчины чаще, чем женщины, испытывают чувство одиночества и страдают из-за этого. Об этом этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный дейтинг-сервисом Mamba.
Результаты опроса показали, что 77% мужчин и 71% женщин тяготятся своим одиночеством и испытывают из-за него психологический дискомфорт.
Чаще всего люди остаются без пары из-за собственной низкой самооценки. Так ответили 27% мужчин и 18% женщин. Еще популярной причиной одиночества стали завышенные требования к партеру. Это наблюдается у 25% женщин и 5% мужчин.
Наконец, мешает построить отношения тяжелый характер, неудачный опыт в прошлом и банальное отсутствие времени.
Школу на 1100 мест откроют в Лосино-Петровском в 2026 году
Норвегия резко отреагировала на слова Лаврова в ОБСЕ
Пациентку с гнойным отитом и менингитом спасли в больнице Орехово-Зуева
Военные волонтеры ОНФ посетили реабилитационный центр в Сергиевом Посаде
Митинг ко Дню воинской славы России прошел во Фрязине
Нарколог Виталий Холдин назвал симптомы отравления никотином
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте