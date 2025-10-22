Дачников предупредили об ущербе, который могут нанести насекомые деревянным элементам

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил о серьезном ущербе, который могут нанести вредители деревянным элементам дома. Он поделился эффективными мерами защиты дач от насекомых в беседе с Life.ru .

Чаплин подчеркнул важность создания неблагоприятных условий для вредителей. Начинать следует с уборки всех помещений: необходимо удалить остатки пищи и протереть поверхности. Особое внимание следует уделить профилактической обработке деревянных поверхностей современными защитными пропитками.

Для защиты старинной мебели специалист рекомендует повторное нанесение защитных составов на основе воска или специальных масел.

Также важно поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, контролируя уровень влажности. Депутат предлагает использовать народные средства — ароматные травы, такие как лаванда, пижма, полынь или гвоздика, для отпугивания насекомых.