Дачников предупредили о штрафах за неправильный розжиг костра на участке

Юрист Сергей Ефимов рассказал NEWS.ru , что за розжиг костра на дачном участке с нарушением правил пожарной безопасности можно получить штраф.

Согласно установленным правилам, разводить открытый огонь разрешается только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседском участках. Если же огонь разводится в металлической бочке, то минимальное расстояние сокращается до 7,5 метра. Мангал можно устанавливать в пяти метрах от построек, пояснил Ефимов.

Штраф за нарушение этих правил составит от 5 до 15 тысяч рублей в обычное время и 20 тысяч рублей во время особого противопожарного режима. Во время действия последнего разводить огонь запрещено даже в мангале на своем участке.

Юрист Илья Русяев ранее отметил, что дачников часто штрафуют за несанкционированное сжигание мусора, а также за несоблюдение санитарных и противопожарных требований. Захламление, разбитые окна в доме, отсутствие видимой хозяйственной деятельности могут быть расценены как неосвоенность. Чтобы избежать проблем, эксперт посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.