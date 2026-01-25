Дачникам дали советы, как избежать конфликта с соседями из-за видеокамер на участке

В последнее время все больше собственников частных участков устанавливают камеры видеонаблюдения. Однако такая мера защиты может стать причиной споров с соседями, если объектив захватывает чужую территорию. Управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша рассказал «АБН24» , как правильно установить камеру и что делать, если претензии уже поступили.

По словам эксперта, владелец камеры вправе снимать свою территорию, родственников, гостей и общественную зону, если речь идет о проезжей части у въезда. Однако камеру следует устанавливать так, чтобы она не захватывала частную собственность соседей — их участок, дом или двор.

«Если в камеру попадают третьи лица, то вы должны об этом их предупреждать, поскольку это расценивают как вторжение в личную жизнь», — отмечает Дмитрий Кваша.

Чтобы избежать конфликта, юрист рекомендует перед установкой камеры проверить угол обзора, убедиться, что объектив не «заходит» на соседский участок, и предупредить соседей. Хотя официальное согласие не требуется, диалог поможет избежать претензий.

Если владелец соседнего участка считает, что камера нарушает его приватность, не стоит самостоятельно демонтировать устройство. Такие действия могут быть квалифицированы как самоуправство или кража. Вместо этого следует обратиться в полицию или администрацию СНТ/коттеджного поселка. В крайнем случае можно подать иск в суд.

Лучший способ избежать конфликта — досудебное урегулирование. Подойдите к соседу и спокойно объясните ситуацию, предложите вместе проверить настройки камеры. Если объектив захватывает чужую территорию, лучше скорректировать его положение. Агрессия только усугубит проблему.