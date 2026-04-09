Cloud.ru и ВШЭ: в России не хватает специалистов по разработке агентных систем

В России бизнес активно использует искусственный интеллект, но переход от экспериментальных проектов к широкому применению сдерживается из-за нехватки квалифицированных специалистов и развитых инструментов разработки. Об этом сообщили RT аналитики Cloud.ru и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Согласно исследованиям, особенно остро ощущается недостаток профессионалов, способных проектировать, создавать и поддерживать агентские системы. Среди наиболее востребованных специалистов — эксперты по большим языковым моделям, разработчики мультиагентных систем, инженеры по работе с инфраструктурой и специалисты по интеграции ИИ в корпоративные сервисы.

Также растет спрос на инженеров MLOps и LLMOps, которые отвечают за внедрение и стабильное функционирование моделей, а также на аналитиков, участвующих во внедрении ИИ-решений в рабочие процессы компаний.