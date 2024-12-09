Что за кадром: о каком кино мечтают Казахстан и Россия

Днями казахского кино в России, как и российского в Казахстане, в последнее время никого не удивишь. Проходят такие мероприятия в обеих странах регулярно и с успехом. Очередной кино-праздник состоялся в начале декабря в Москве, организованныйкомпанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры России.

Состоялся во всех смыслах. Зрители увидели и поаплодировали историям про долг и мужество в картинах «Время патриотов» и «Операция «Набат», про личные достижения в фильмах «Боксер» и «Кажымукан», окунулись в сентиментальные переживания героев «Дос-Мукасана», которых называют «казахскими битлами». Взаимный культурный обмен был ярким.

А за несколько месяцев до этого такой же эффект имел фестиваль российского кино в Казахстане, которыйпосетили более 1,5 тысяч человек. Тогда особый фуррор произвела космическая драма «Вызов», что неудивительно, учитывая давнюю общую историю двух стран в развитии космоса. Но и другие фильмы вроде фэнтези «Бременские музыканты», комедии«Поехавшая», фильма-катастрофы «Снегирь» и военно-исторической драмы «Воздух» тоже были приняты тепло местными любителями культуры.

В этом плане диалог между странами не прекращается. Наш зритель любит, когда есть что-то прошлом, чтобы лучше понять про будущее.

Кстати, про прошлое. В 2023 году состоялось прекрасное, почти кинематографичное событие, когда Госфильмофонд России передал Казахстану три легендарных казахстанских фильма 1940-1960-х годов: художественные "Земля отцов", "Дорога жизни" и документальный фильм "Под звуки домбр". Конечно, тремя фильмами ничего не ограничивается: Минкульты договорились о том, что Госфильмфонд оцифрует и вернет в Казахстан более 300 фильмов золотой коллекции, созданной в советский период классиками казахского кино.

Символично, что главный импульс развитию казахского кинематографа придала Великая Отечественная Война, во время которой в Алматы были эвакуированы две киностудии – "Мосфильм" и "Ленфильм". Тогда они были слились с "Казахфильмом" в Центральную объединённую киностудию и даже в тяжелый военный период снялиоколо 23 художественных и порядка десяти короткометражных фильмов. С тех пор кинодружба и длится, приобретая разные формы, но с неизменным сюжетом.

В этом сюжете не только взаимные организации фестивалей. Веховым документом можно считать Меморандум о культурном сотрудничестве, который подписали в 2016 году президент Союза кинематографистов РФ Никита Михалков и министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Оба тогда отметили, что это скорее не отправная точка, а некий новый этап, потому что «у нас никогда не прерывались культурные связи с казахским кинематографом», – как сказал Михалков. В свою очередь его казахстанский коллега по кино выразил желание, «чтобы наше сотрудничество было системным». С тех пор системности и правда стало больше.

Весной этого года в Алматы была утверждена Программа по сотрудничеству в сфере культуры на 2024-2026 годы. Заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству прошло успешно, и страны решили активнее делиться своим национальным колоритом через большие экраны.

И логичным продолжением всего этого становятся уже совместные проекты. Российские и казахстанские киноистории давно переплетены, актеры снимаются вместе в больших картинах, например, «Тобол» и «Орда».

А одной из последних новинок совместного производства стал успешный полнометражный дебют режиссера и уроженки Алматы Яны Скопиной. Главную роль в нем исполнил казахстанский актер Алихан Абильдин, который получил за нее приз на Международном кинофестивале «Евразия». Полная сентиментальности и любви история происходит летом 1990 года в казахском многонациональном дворе, в котором звучит русский рок, а фильм Скопиной называется «Скоро кончится лето». Лето казахстанского и российского кино пока же только начинается.