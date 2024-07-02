Член Совета директоров ЦБ Мамута заявил, что банки будут обязаны отвечать на жалобы граждан

Начиная с 1 июля текущего года, в России начал действовать новый закон, согласно которому финансовые учреждения, включая банки, страховые компании, частные пенсионные фонды и кредитные бюро, обязаны реагировать на запросы клиентов в пределах 15 рабочих дней. Об этом MK.RU рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Он отметил, что в случае особо сложных вопросов, срок может быть увеличен на дополнительные 10 дней. Центральный банк России будет перенаправлять поступающие жалобы непосредственно в финансовые организации, которые, в свою очередь, обязаны не только дать ответ заявителю, но и отправить копию этого ответа обратно в ЦБ РФ.

«Традиционно больше половины общего количества жалоб приходится на банки — просто потому, что люди гораздо активнее с ними взаимодействуют. Чаще всего нам пишут о проблемах с погашением потребительских кредитов, ограничениях по счету после отмены судебного приказа и завершения исполнительного производства», — рассказал Мамута.

Он добавил, что новые меры предпринимаются с целью уменьшения времени на рассмотрение жалоб, которое ранее могло достигать 60 дней, и повышения ответственности финансовых организаций перед своими клиентами.