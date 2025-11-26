Член Союза дачников Чаплин посоветовал сжигать мусор на участке в металлической бочке

Сжигание мусора на дачах может стать причиной пожара, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Подробнее рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru .

Как пояснил эксперт, даже небольшая искра при сильном ветре способна привести к серьезному возгоранию. В этой связи необходимо сжигать ненужные предметы на значительном расстоянии от построек.

«Для утилизации сухой травы и мусора лучше использовать металлическую бочку с крышкой», — отметил Чаплин.

Он посоветовал иметь под рукой огнетушитель и запас воды. Также депутат призвал не оставлять пламя без присмотра.