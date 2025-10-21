Член Союза дачников Чаплин посоветовал использовать на небольших участках вертикальное озеленение

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин поделился с NEWS.ru рекомендациями по организации пространства на небольших садовых участках.

По словам эксперта, грамотное зонирование помогает максимально эффективно использовать ограниченную территорию без отказа от садовых работ.

«Грамотно обустроить даже шесть соток своими силами — вполне реальная задача. Самое главное на небольшом пространстве — это продумать зонирование и избежать ощущения тесноты», — отметил специалист.

Для оптимизации пространства Чаплин предложил использовать вертикальное озеленение и мобильные контейнеры для цветов. Также он посоветовал не отказываться от огорода, а превратить его в декоративный элемент.