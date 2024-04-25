Член РАПК Черемухин: влияние социальных медиа может стать причиной претензий к работодателям | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:12 Член РАПК Черемухин: влияние социальных медиа может стать причиной претензий к работодателям

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Член Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Роман Черемухин в беседе с Infox.ru объяснил причину появления новых требований к работодателям. Одна из них связана с воздействием социальных медиа.

По словам эксперта, недовольство могут спровоцировать примеры уровня жизни, который большинству граждан недоступен. Речь идет, например, о постах счастливых и успешных блогеров.

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Параллельно они транслируют установку «достичь такого способен каждый, нужно лишь действовать». В результате некоторые приходят к мысли, что причина проблем как раз скрыта в непосредственном руководителе, отметил Черемухин.