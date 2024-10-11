Член правительства Петербурга Григорьев: сегодня в нашем городе работают представительства 17 российских регионов

Член правительства Петербурга, председатель Комитета по внешним связям Евгений Григорьев в беседе с «Петербургским дневником» ответил на вопрос, какой уровень взаимодействия с регионами России на данный момент у города на Неве.

По его словам, Петербург всегда был и остается городом, который активно развивает межрегиональные связи. Сегодня там работают представительства 17 российских регионов. Также идут разговоры об открытии представительств еще нескольких субъектов.

Собеседник издания заметил, что во время Петербургского международного экономического форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Республикой Марий Эл, а также «дорожные карты» с Архангельской, Владимирской, Вологодской, Новгородской и другими областями.