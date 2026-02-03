Член ОП Машаров напомнил о риске увольнения при опоздании на четыре часа

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что за опоздание более чем на четыре часа работника могут уволить. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эксперт пояснил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ за нарушение сотрудника можно привлечь лишь к дисциплинарному взысканию. Штрафовать работников за опоздания в России запрещено.

«Если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению», — отметил Машаров.

По его словам, регулярное опоздание также может стать причиной для дисциплинарного взыскания, добавил сайт KP.RU.