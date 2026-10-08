«Читай-город»: «Сумерки» возглавили рейтинг книг о вампирах в России

Роман Стефани Майер «Сумерки» стал лидером российского рейтинга самых продаваемых книг о вампирах в сентябре 2026 года. Об этом со ссылкой на сеть «Читай-город» сообщило ИА НСН .

За год продажи «Сумерек» выросли в пять раз. Это позволило роману обойти лидера прошлого года — книгу «Дракула» Брэма Стокера. В пятерку востребованных произведений также попали «Сера» и «Ртуть» Калли Харт, а также «Город потерянных душ» Кассандры Клэр.

Интерес к жанру в стране растет три года подряд. В сентябре 2025 года продажи подскочили на 63%, а в сентябре 2026 года прибавили еще 83%. Главными покупателями выступают молодые люди: на категорию 18–25 лет приходится свыше 30% продаж, а на группу 26–30 лет — более 23%.

Руководитель пресс-службы книжной сети Анастасия Савчук связала популярность историй с новыми экранизациями, переизданиями классики и близкой молодежи атмосферой.