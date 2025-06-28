Число жертв кибермошенников среди подростков выросло в России на 25%

За пять месяцев в России увеличилось количество подростков, ставших жертвами кибермошенников. Показатели выросли на 25%. Об этом сообщил ТАСС .

Злоумышленники используют разные схемы. Среди самых распространенных — кража авторизационных кодов, обман с игровыми аккаунтами, обещания ответов на экзамены, распространение вредоносных программ и поддельные интернет-магазины.

В МВД пояснили, что мошенники могут представляться сотрудниками школы, государственных органов или мобильных операторов. Иногда они выдают себя за психологов и предлагают подростку пройти обязательное тестирование. Кибермошенники все активнее работают с несовершеннолетними, поэтому важно предупреждать детей о возможных рисках в интернете.

Ранее хакеры чуть не взломали московский вуз. Злоумышленники проникли в систему университета с помощью вредоносной программы, которая собирала логины и пароли сотрудников.