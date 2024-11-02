Число заведений общепита выросло за год в Петербурге на 14%

За последний год числоновых заведений общественного питания в Петербурге увеличилось на 14%. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на данные сервиса 2ГИС.
В лидерах по открытиям в Северной столице — кондитерские. Их в городе уже насчитывается более 970 точек. Также аналитики отметили рост числа кофеен на 6% и пиццерий — на 5%.
Однако популярность суши-ресторанов в городе падает. В частности, за последний месяц их количество в Петербурге уменьшилось на 6%. Также в городе на 1% сократилось число баров, но их все равно более 1,5 тысячи заведений. Популярность кафе осталась неизменной, заведений этого типа насчитывают более 2,6 тысячи.
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