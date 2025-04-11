Число постоянных жителей СНТ в Петербурге выросло до 400 тысяч человек

В прошлом году садоводческим товариществам (СНТ) в Санкт-Петербурге и области исполнилось 75 лет. Всего в регионе насчитывается более трех тысяч СНТ, а дачами владеет половина жителей города — около 2,5 миллионов человек. Число постоянных обитателей садоводств выросло с 63 тысяч в 2013 году до 400 тысяч сейчас, сообщил сайт mk.ru .

Эксперты советуют при выборе дачного дома учитывать время в пути и доступ к медицинским услугам. Переезд в садоводства чаще выбирают владельцы автомобилей, однако развитие транспортной инфраструктуры делает возможным проживание и без личного транспорта.

Особое внимание стоит уделить тарифам на электроэнергию, поскольку с 2025 года вводятся новые правила оплаты.