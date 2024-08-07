Число пользователей сайта «Работа России» превысило 19 миллионов человек

Сайтом «Работа России» пользуются уже более 19 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

«С каждым годом на „Работе России“ появляется все больше возможностей. Сегодня портал позволяет не только размещать вакансии и резюме, но взаимодействовать со службой занятости в электронном виде», — заявил замруководителя ведомства Денис Васильев.

В Роструде отметили, что абитуриенты на этом сайте имеют возможность подобрать варианты для обучения, а студенты — найти производственную практику. Работодатели же могут вести электронный кадровый документооборот бесплатно.

В режиме онлайн на «Работе России» можно отправить заявление в службу занятости, подобрать производственную практику, пройти тестирование, оставить резюме и вакансии, а также записаться на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография».