«Чиббис»: более 50% россиян планируют готовить шашлык из свинины на майских

Сервис заказа еды «Чиббис» провел исследование и выяснил, какой шашлык россияне планируют готовить на майских праздниках. Абсолютным фаворитом стала свинина — ее предпочитает каждый второй (52%), сообщил Life.ru.
Шашлык из курицы занял второе место, набрав 21% голосов. За баранину проголосовали 9% респондентов, преимущественно — мужчины. Овощной и рыбный шашлыки оказались на четвертом и пятом местах, их выбирали в основном женщины. Лишь 3% участников заявили, что готовы съесть любой вид шашлыка.
Фестиваль с выставкой ретроавтомобилей пройдет в Подольске 1 мая
Жители Патриарших прудов попросили Собянина спасти их от самокатчиков
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Есть пострадавшие
Пожар в 12-этажке в Москве унес жизнь лежачей больной
Боевики ВСУ удивились уровню физической выносливости и подготовки солдат из КНДР
Конгрессмен Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Дональду Трампу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте