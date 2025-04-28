«Чиббис»: более 50% россиян планируют готовить шашлык из свинины на майских

Сервис заказа еды «Чиббис» провел исследование и выяснил, какой шашлык россияне планируют готовить на майских праздниках. Абсолютным фаворитом стала свинина — ее предпочитает каждый второй (52%), сообщил Life.ru .

Шашлык из курицы занял второе место, набрав 21% голосов. За баранину проголосовали 9% респондентов, преимущественно — мужчины. Овощной и рыбный шашлыки оказались на четвертом и пятом местах, их выбирали в основном женщины. Лишь 3% участников заявили, что готовы съесть любой вид шашлыка.