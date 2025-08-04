«Чиббис»: 45% россиян предпочитают есть в точках общепита во время отпуска

Значительная часть россиян не хочет отказываться от домашней еды во время отдыха. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Чиббис», сообщила «Газета.ru».
Участниками исследования стали 1,3 тысячи человек. Среди опрошенных 27% готовят сами, еще 10% полагаются на своих супругов.
А вот 45% респондентов отметили, что предпочитают питаться в различных заведениях. Из них 19% выбирают ближайшие кафе и рестораны, 12% — заказывают еду с доставкой на дом, 8% посещают местные столовые, а 6% останавливаются в местах проживания с услугой питания.
Россиянкам могут разрешить работать из дома во время менструации
Свыше 166 тысяч жителей Подмосковья воспользовались ботом для записи к врачу
Яуза окрасилась в бело-зеленый цвет на востоке Москвы
Более 400 культурных и спортивных мероприятий проведут в Ленинском округе в августе
Курской области дополнительно выделят 40 млрд рублей
Тимоховский парк начнут благоустраивать в Ленинском округе в 2026 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте