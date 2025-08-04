«Чиббис»: 45% россиян предпочитают есть в точках общепита во время отпуска

Значительная часть россиян не хочет отказываться от домашней еды во время отдыха. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Чиббис», сообщила « Газета.ru ».

Участниками исследования стали 1,3 тысячи человек. Среди опрошенных 27% готовят сами, еще 10% полагаются на своих супругов.

А вот 45% респондентов отметили, что предпочитают питаться в различных заведениях. Из них 19% выбирают ближайшие кафе и рестораны, 12% — заказывают еду с доставкой на дом, 8% посещают местные столовые, а 6% останавливаются в местах проживания с услугой питания.