Чемпионка мира по быстрым шашкам среди девушек до 17 лет Людмила Смирнова дала большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы она сообщила, какими уловками пользуются игроки во время партий.

По словам спортсменки, к психологическим приемам относится, например, резкое нажатие на часы, призванное вывести соперника из равновесия. Некоторые сильно хлопают по шашкам на доске, добавила Смирнова.

«Лично я не использую подобные методы, потому что считаю, что они неэффективны», — заявила она.

Юниор также подробнее рассказала о своей подготовке к состязаниям. Девушка отметила, что занимается каждый день по полтора-три часа в зависимости от загруженности другими делами.