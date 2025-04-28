Чемпионат TIRUS SKILLS завершился в Свердловской области

В Свердловской области завершился масштабный чемпионат профессионального мастерства TIRUS SKILLS. Более 800 школьников прошли обучение первой профессии в рамках проекта ПИК «Перспектива», а студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа начали осваивать специальности по федеральной программе «Профессионалитет», сообщил « ФедералПресс ».

Организатором мероприятия выступило ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при поддержке благотворительного фонда «Эмпатия». Соревнования собрали рекордное количество участников — 309 конкурсантов из 14 колледжей региона, а также ученики ПИК «Перспектива».

Генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов отметил растущий интерес к рабочим специальностям и выразил готовность развивать движение дальше — возможно, вывести его на межрегиональный уровень. Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина подчеркнула важность корпоративных чемпионатов как инструмента профориентации.