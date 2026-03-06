Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил, что совмещение стирки и душа может быть опасно для жизни

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил в беседе с NEWS.ru , что совмещение стирки и душа может быть опасно для жизни. Он отметил, что такая многозадачность особенно рискованна в старых домах или при неисправной технике.

Дело в том, что при прогорании нагревательного элемента в стиральной машинке электрический ток может перейти на металлический корпус. Если нет заземления, ток накапливается и ждет проводника. В итоге он может пройти по воде, особенно если машинка подключена к общему водопроводу. Человек, находящийся в ванной, рискует получить удар током, добавила «Мойка 78».

В новых домах риск подобных ситуаций ниже, так как современные системы быстро обесточивают сеть при утечке тока.