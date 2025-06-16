Челябинцам пообещали теплую и солнечную погоду в конце июня

В Челябинске со второй половины июня ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха составит от +20 до +28 градусов, а ночью не опустится ниже +11 градусов. Об этом написал «ФедералПресс».
Синоптики сообщают: «С 16 по 30 июня в Челябинске ожидается преимущественно ясная погода».
Отдельное внимание стоит уделить 16 июня, поскольку в этот день прогнозируется жара до +36 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что вода в водоемах Челябинской области прогрелась до +21 градусов.
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