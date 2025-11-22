Челябинскстат заявил об улучшении урожайности в регионе в 2025 году

Челябинский областной комитет статистики озвучил предварительные итоги осенней уборки урожая. Об этом сообщил « Курс дела ».

Согласно представленным данным, на начало ноября аграрии региона практически завершили основные этапы сбора сельскохозяйственных культур. Осталось закончить обработку лишь незначительной части посевных площадей.

Важное достижение текущего сезона заключается в повышении урожайности. Хотя общая площадь посевов уменьшилась на 14,1%, собранный урожай оказался существенно больше прошлогоднего показателя.