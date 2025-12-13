Челябинский онкоцентр помог женщине со II стадией рака языка сохранить речь

Врачи Челябинского онкоцентра успешно удалили опухоль и частично восстановили форму языка 35-летней пациентке. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Благодаря проведенному лечению, женщина, у которой была диагностирована II стадия рака языка, сохранила способность говорить. После операции пациентка прошла курс химиолучевой терапии. Первый динамический контроль показал хороший ответ на лечение.

По словам онколога Дмитрия Фаткуллина, ранее считалось, что рак полости рта возникает у пожилых людей с вредными привычками. Однако исследования показали, что молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, также могут столкнуться с этим заболеванием.