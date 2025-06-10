Челябинский гидрометцентр предупредил жителей Южного Урала о сильной жаре на неделе

Специалисты Челябинского гидрометцентра выпустили прогноз, согласно которому на текущей неделе регион окажется во власти 30-градусной жары. По информации URA.RU , повышение температуры в области произойдет из-за антициклона.

«Дневные температуры будут достигать отметки +30 градусов и более. При этом ветер будет слабый и неустойчивый», — процитировал RT синоптиков.

Однако уже в четверг, 12 июня, температура немного снизится, ожидаются локальные ливни с грозами, а воздух прогреется до +27…+29 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этим летом в России не прогнозируется аномальной жары, но все равно будет теплее и засушливее, чем обычно.