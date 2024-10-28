Челябинский гидрометеоцентр: в регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра составили прогноз погоды на текущую неделю. Регион накроют метели, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные организации.

Эксперты отметили, что местных жителей ожидают сильный ветер и мокрый снег. Кроме того, есть вероятность появления гололеда и временного снежного покрова.

«С 1 ноября и до конца недели серия атмосферных фронтов может принести осадки в виде дождя, преходящего в снег разной интенсивности», — рассказали синоптики.

По их информации, погодные условия будут определять ложбины. Они принесут облачность, а также гребни с холодными прояснениями и туманными ночами.