Челябинская область экспортировала более 186 тысяч яиц в Абхазию

Челябинская область начала поставки куриных яиц в Абхазию, отгрузив первую партию объемом 186,4 тысяч штук. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Уральского управления Россельхознадзора.
Продукция АО «Птицефабрика Челябинская» прошла лабораторные испытания на соответствие ветеринарно-санитарным нормам ЕАЭС и требованиям импортера, после чего Россельхознадзор оформил сопроводительный сертификат. Доставка товара осуществлялась автотранспортом.
Сейчас регион активно развивает экспорт продовольствия: с начала 2025 года в Узбекистан поставлено 4,2 тонны колбасных изделий, в Китай – 170,6 тонны куриных лапок, в Монголию – 261,5 тонны комбикорма.
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