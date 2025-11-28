Челябинск и китайский город Далянь заключили соглашение о побратимских связях, тем самым установив долгосрочную основу для взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение было подписано на площадке общероссийского форума «Города России» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, написал сайт kursdela.biz .

Документ скрепили подписи главы Челябинска Алексея Лошкина и члена постоянного комитета Коммунистической партии Китая города Даляня провинции Ляонин Лэн Сюэфэна. Побратимские связи открывают широкие горизонты для сотрудничества в области экономики, промышленности, торговли, культуры и туризма.

Эта инициатива способствует укреплению межкультурного диалога и реализации совместных проектов, направленных на общее благополучие и развитие обеих стран. Таким образом, Челябинск и Далянь демонстрируют образец успешного партнерства, способствующего укреплению связей внутри объединения БРИКС.