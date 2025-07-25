Частный парк стоимостью 18 млрд рублей построят в Челябинской области

Правительство РФ утвердило крупный инвестиционный проект в Челябинской области — строительство частного рекреационного комплекса стоимостью 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru .

Комплекс, возводимый на побережье Шершневского водохранилища, займет территорию в 63 гектара и предложит гостям обширную инфраструктуру для отдыха и развлечения. Среди объектов проекта — современный горнолыжный курорт, яхт-клуб, аквапарк, рестораны, отели и парк аттракционов.

Проект позиционируется как крупнейший для региона и станет важным стимулом для туристической индустрии Челябинской области. Создание крупного рекреационного кластера привлечет сотни миллионов туристов ежегодно, увеличит налоговые поступления и создаст тысячи новых рабочих мест.