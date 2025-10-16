Чайный сомелье Донской развеял миф о вреде пакетированного чая

Чайный сомелье Дмитрий Донской в интервью радио Sputnik объяснил, почему не стоит отказываться от чайных пакетиков. Он отметил, что многие ценители чая считают пакетированный чай некачественным, но это заблуждение.

«Я бывал на чайных производствах, и поверьте мне, меня облили с ног до головы, упаковали, даже дали специальный чехол для бороды, маску, очки, шапку, комбинезон, перчатки. Меня всего простерилизовали, и только тогда допустили на производство, где фасуется чай. За этим очень сильно следят производители, очень трепетно относятся к своей репутации», — подчеркнул эксперт.

По его словам, листовой чай и чай в пакетиках отличаются только фракцией. Чайный пакетик был придуман для экономии времени. Донской отметил, что пренебрегать чайными пакетиками не стоит, надо просто знать, как их выбирать.