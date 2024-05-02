Calltouch и hh.ru: треть россиян сталкиваются с конфликтами на работе несколько раз в месяц | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:24 Calltouch и hh.ru: треть россиян сталкиваются с конфликтами на работе несколько раз в месяц

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Платформы Calltouch и hh.ru провели опрос среди россиян, который помог сформировать представление о рабочей атмосфере в коллективах. Результаты исследования опубликовало РИАМО.

Так, треть участников заявили, что сталкиваются с конфликтами на работе чаще одного раза в месяц. Еще 26% — не реже нескольких раз в полгода. Каждый четвертый опрошенный сотрудник ссорится с коллегами раз в год.

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По данным Calltouch, взаимоотношения в коллективе определяют продуктивность бизнеса. Стресс и разногласия стоит держать под контролем, добавил «ФедералПресс».