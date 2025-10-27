Бывший омбудсмен Астахов попал в базу «Миротворца» за поездки в ДНР

Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом сообщил « Постньюс ».

Причиной включения стали визиты омбудсмена в ДНР в период с 2016 по 2023 год. Сайт обвинил экс-госдеятеля в якобы посягательстве на суверенитет и территориальное единство Украины, сознательном нарушении границ страны и содействии убийству украинских граждан.

Астахов исполнял обязанности детского омбудсмена с 2009 по 2016 год, после чего вернулся к юридической практике.

* — признан экстремистским и запрещен на территории РФ.